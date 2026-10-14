Ucrania ataca centro de datos del banco ruso Sberbank

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Moscú, 14 oct (EFE).- Ucrania atacó hoy un centro de datos en construcción del principal banco estatal ruso Sberbank, sancionado por Occidente, en la región de Sarátov, según confirmó la propia institución bancaria.

"Confirmamos el ataque al centro de procesamiento de datos. Todos los sistemas y servicios de Sberbank funcionan con normalidad", declaró a la agencia rusa TASS el primer vicepresidente de la junta directiva del banco, Alexandr Vediajin.

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Anteriormente, el gobernador de Sarátov, Román Busarguín, indicó que "a consecuencia del ataque de drones resultaron dañadas varias viviendas en la ciudad de Balakovo. Preliminarmente murió una persona".

Además, señaló que "todas las infraestructuras de Balakovo funcionan con normalidad", sin ofrecer más detalles.

El canal de Telegram independiente ruso Astra señaló, en base al análisis de imágenes publicadas en la redes sociales, que la instalación atacada fue un centro de datos de Sberbank, que se convertiría en el primero de esta compañía tras los recientes ataques contra infraestructura del gigante informático ruso Yandex.

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Cerca de las instalación dañada se encuentran también una central termoeléctrica, una estación de distribución eléctrica y una fábrica de vagones, que también podrían haber sufrido daños a consecuencia del ataque, según supuso Astra.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 902 drones ucranianos de ala fija" sobre 19 regiones rusas, la anexionada Crimea y el mar Azov, un ataque nocturno solo superado por el de la madrugada del 20 de septiembre, de cara a la última jornada de las elecciones legislativas rusas.

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Más de la mitad de estos artefactos aéreos, un total de 493, fueron lanzados contra la capital rusa, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, quien puntualizó que 180 de ellos fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad.

Debido a la alarma aérea tres aeropuertos moscovitas -Vnúkovo, Domodédovo y Zhukovski- se vieron obligados a detener temporalmente las operaciones, según la agencia de aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

En la sureña región de Rostov fueron aniquilados más de 160 drones sobre nueve distritos, indicó en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar.EFE