China ofrece mantener el diálogo con UE para dar estabilidad a sus relaciones comerciales

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Pekín, 14 oct (EFE).- China está dispuesta a mantener el diálogo con la Unión Europea (UE) para aportar "mayor estabilidad" a sus relaciones económicas y comerciales, afirmó el vice primer ministro He Lifeng durante una reunión con el asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Macron, en Pekín.

Según informó este miércoles la agencia oficial Xinhua, He trasladó este mensaje a Emmanuel Bonne durante un encuentro celebrado la víspera en el Gran Palacio del Pueblo, en el que ambos abordaron la cooperación bilateral y las relaciones comerciales entre Pekín y Bruselas.

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El vice primer ministro chino destacó además las posibilidades de ampliar la cooperación económica con Francia y expresó la voluntad de Pekín de aplicar los consensos alcanzados por los presidentes de ambos países.

Por su parte, Bonne trasladó la disposición de París a seguir impulsando resultados positivos en las consultas comerciales y de inversión entre China y la UE.

El asesor francés ya había defendido el viernes pasado, durante una reunión con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que Europa no desea una guerra comercial con China ni busca el desacoplamiento económico, según un comunicado de la Cancillería china.

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"El desarrollo de Europa necesita a China", afirmó Bonne en aquel encuentro, de acuerdo con la versión difundida por el Ministerio chino de Exteriores.

Los contactos se producen después del acuerdo alcanzado la semana pasada entre Pekín y Bruselas, que contempla limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos al bloque comunitario, facilitar el acceso europeo a tierras raras y reducir los aranceles a determinados productos europeos.

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En el ámbito automovilístico, el entendimiento prevé limitar a 350.000 unidades anuales las importaciones de híbridos chinos, frente a las aproximadamente 800.000 previstas para 2026, mientras que las rebajas arancelarias beneficiarán a exportaciones europeas por valor de unos 4.000 millones de euros.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, adelantó que los términos del acuerdo serían sometidos al examen de los líderes comunitarios durante el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre. EFE