El INE lo confirma: el IPC sube al 4,9% en septiembre y la rebaja fiscal al combustible será de 20 céntimos

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha atribuido este fuerte repunte de la inflación en septiembre al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

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Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y suma dos meses por encima del 4%. Además, esta cifra del 4,9% hace que se mantenga la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Economía.

Ese paquete se aprobó a finales del mes pasado y la Diputación Permanente del Congreso debe convalidarlo esta misma semana.

En cambio, Economía ha precisado que no se producirán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales. Mientras, siguen desplegadas el resto de las medidas de protección del último paquete, como la limitación a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

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"La tasa anual del IPC de septiembre se sitúa en el 4,9%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes, debido a la persistencia del shock energético por la guerra en Irán. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025", ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, el INE ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025, lo que llevó al grupo de transporte a situar su tasa interanual en el 10,5%, un punto más que en agosto. También influyeron en este incremento los precios del transporte aéreo de pasajeros, que disminuyeron en menor medida que el año pasado.

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Por su parte, actividades recreativas, deporte y cultura elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual en septiembre, hasta el 3,6%, por los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en el mismo mes de 2025.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE, EN SU MAYOR NIVEL EN DOS AÑOS Y MEDIO

Según ha confirmado Estadística, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024 y tasa 1,8 puntos inferior a la del índice general.

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En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Se trata, no obstante, de la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.

En la subida mensual de los precios influyeron el vestido y el calzado, que presentaron una variación del 6,9% respecto a agosto por el comienzo de la temporada de otoño-invierno, así como la vivienda, con una tasa mensual del 1,1% derivada del aumento de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos.

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Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%.