Sánchez muestra "todo" su "apoyo" a Lula antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado "todo" su "apoyo" al presidente de Brasil, Lula da Silva, antes la segunda vuelta de las elecciones generales de Brasil que se celebrarán el próximo 25 de octubre.

"Lula representa un Brasil que lucha contra la injusticia y la desigualdad, que amplía derechos, y que defiende la democracia frente al autoritarismo", ha afirmado este miércoles en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

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El jefe del Ejecutivo ha afirmado que "ese Brasil merece seguir avanzando hacia un futuro de esperanza y progreso". Este apoyo llega en un momento clave tras la victoria del candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de los comicios.

En concreto, sacó el 47,17% de los sufragios por el 45% que obtuvo Lula da Silva. Al no lograr ninguno de los aspirantes la mayoría absoluta necesaria para ser elegido de manera directa, la segunda vuelta entre estos dos candidatos se celebrará el próximo 25 de octubre para elegir al futuro presidente de Brasil.

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