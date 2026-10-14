Perú incorporará 100.000 personas con discapacidad a programa de ayudas, anuncia Fujimori

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Lima, 14 oct (EFE).- El Gobierno de Perú incorporará el próximo año a 100.000 nuevos beneficiarios al programa social Contigo, que otorga cada dos meses una pensión no contributiva de 300 soles (87,4 dólares) a personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema en el país, informó este miércoles la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, Fujimori anunció que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, "ha coordinado con el ministro de Economía y Finanzas la ampliación del presupuesto para el próximo año para poder entregar el bono Contigo a 100.000 personas más".

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La gobernante remarcó que el Estado tiene la responsabilidad "de seguir construyendo un país más inclusivo, donde ninguna persona encuentre barreras para desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos y alcanzar sus sueños".

En la ceremonia, denominada 'Talento sin límites: reconocimiento al liderazgo y la superación', se distinguió a 14 personas con discapacidad "por sus trayectorias y aportes en distintos ámbitos" del país.

"No solo celebramos sus éxitos personales sino también reconocemos su valiosa contribución con nuestra sociedad y el camino que han abierto para muchas personas", remarcó la jefa de Estado.

Fujimori estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; la ministra de la Mujer, María Seminario; el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; y la presidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Olga Villalobos.

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Galarreta destacó la importancia de construir una sociedad más inclusiva y dijo que la responsabilidad del Estado es generar las condiciones necesarias para que cada ciudadano desarrolle plenamente sus capacidades.

Seminario también coincidió en la importancia de garantizar oportunidades, promover la autonomía y fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la construcción del país.

El programa Contigo, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, beneficia actualmente a más de 142.771 personas con discapacidad a nivel nacional, según datos oficiales publicados en junio pasado.

Las regiones de Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima y Piura concentran el 42,5 % del total de inscritos, el 33 % de los cuales son menores de edad, mientras que el grupo con mayor número de beneficiarios corresponde a personas entre 30 y 59 años, que representan el 39 % del padrón, de acuerdo con la información del Midis. EFE

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