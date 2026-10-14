Evacuan a más de 600 familias paraguayas por inundaciones tras la crecida del río Paraná

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Asunción, 14 oct (EFE).- Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina-, tras las inundaciones causadas por el río Paraná a raíz de las lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno de El Niño, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

En declaraciones a EFE, Zárate detalló que más de 300 familias que viven en al menos 10 barrios de Ciudad del Este y de la vecina localidad de Hernandarias, ambas en Alto Paraná, han sido trasladas a otras zonas.

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"En Alto Paraná, la mayoría de las viviendas están bajo el agua, literal, a algunas se les ve solo el techo", relató el funcionario, quien explicó que este tipo de inundaciones son "cíclicas" y, en esta ocasión, producto del aumento de las lluvias a raíz de El Niño.

Otras 200 familias, agregó Zárate, han sido evacuadas del distrito (municipio) de Ayolas y 50 más de la población de San Cosme y Damián, ambas en Misiones, donde el río Paraná es la frontera natural con Argentina.

Además, unas 50 familias del distrito de Cerrito, en Ñeembucú, fueron llevadas a otros sitios después de que se anegaran sus casas.

La represa Itaipú, que comparten Paraguay y Brasil, advirtió que el río Paraná podría alcanzar este miércoles los 121 metros sobre el nivel del mar debido a las lluvias "superiores a las previstas" en su cuenca hídrica, en el río Yguazú -uno de sus afluentes- y en el embalse de la central.

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El aumento del nivel del río Paraná llevó a abrir ese martes las compuertas del segundo canal de la hidroeléctrica.

Por su parte, Yacyretá, la represa administrada por Argentina y Paraguay, abrió el lunes las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del mismo río.

También el aumento del río Paraná afectó los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil, por lo que fueron inhabilitados temporalmente 14 puestos de control migratorio en Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y Misiones, según indicó el martes la Dirección Nacional de Migraciones.

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El Gobierno de Paraguay ha anticipado un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad", que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.