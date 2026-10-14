Uruguay declara el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel

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Montevideo, 14 oct (EFE).- El Parlamento uruguayo aprobó este miércoles el proyecto de ley con el que declara el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel.

Tras ser aprobado en la Cámara de Representantes, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, donde este miércoles fue votado y aprobado por unanimidad.

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El proyecto, que ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, tiene dos artículos. El primero de estos indica: "Declárese el 11 de diciembre de cada año 'Día del Natalicio de Carlos Gardel' en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento (provincia) de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887".

Mientras tanto, el segundo artículo dice: "Declárese de interés cultural toda actividad conmemorativa sobre el natalicio de Carlos Gardel que se realice en el territorio nacional".

El senador del Partido Colorado Robert Silva informó a la Cámara Alta sobre esta iniciativa que, sostuvo, "lleva detrás más de un siglo de historia, más de 60 años de investigación".

Silva citó distintas investigaciones y documentos, entre ellos la partida de defunción del 24 de junio de 1935 en Colombia, en el que se registra al artista como nacido en Uruguay y nacionalizado en Argentina. Además, Silva recordó algunas frases que se le adjudican, como: "Mi corazón es argentino, pero mi alma es uruguaya porque allí nací".

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El senador sostuvo que esta ley "no pretende desconocer que fue en Buenos Aires donde Gardel se hizo Gardel" ni "ganar una discusión".

"Venimos a decir, con la serenidad de quien tiene los papeles sobre la mesa y la emoción de quien lo aprendió de chico, tres verdades: Gardel es uruguayo, porque así lo dicen los registros del Estado uruguayo, así lo declaró él mismo y así lo sabemos en Tacuarembó desde siempre, a partir de esa mística generada pero de las investigaciones que dan credibilidad y certeza, que Gardel es rioplatense porque nació de este lado del río y se hizo grande del otro", concluyó. EFE

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