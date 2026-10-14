Mueren trece niños tras hundirse una embarcación en el río Ganges a su paso por el norte de India

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Al menos trece niños han muerto a causa del hundimiento de una embarcación en el río Ganges, a la altura de la localidad india de Vaishali, situada en el estado de Bihar (norte), según han confirmado las autoridades, que han agregado que siete personas han sido rescatadas con vida y han asegurado que las labores de búsqueda continúan en la zona.

La jefa del distrito de Vaishali, Varsha Singh, ha afirmado que hasta ahora se han recuperado trece cuerpos de las aguas tras el hundimiento de la barca, que "trasladaba a entre 15 y 20 niños e iba a dejarlos en una localidad cercana", antes de destacar que los rescatados "se encuentran estables" y ya hospitalizados.

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"La operación de rescate sigue en marcha", ha recalcado, tal y como ha recogido la agencia india de noticias PTI. Singh ha destacado que estos trabajos "son llevados a cabo con la ayuda de residentes locales", sin que por ahora haya un balance concreto de desaparecidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha dicho en un mensaje en redes sociales que el suceso es "profundamente doloroso". "Mis pensamientos están con las familias de luto en estos momentos difíciles", ha señalado, al tiempo que ha anunciado la entrega de compensaciones a los familiares de las víctimas.

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