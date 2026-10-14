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La Policía investiga la muerte de un hombre tiroteado en un polígono industrial de Almería

06/08/2026 Imagen de archivo de vehículo policial. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL
06/08/2026 Imagen de archivo de vehículo policial. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL
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La Policía Nacional de Almería investiga la muerte de un hombre en la madrugada de este miércoles 14 de octubre tras ser tiroteado en el polígono industrial sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, una primera llamada recibida sobre las 05.30 horas alertaba de la presencia de un varón muerto en plena calle tras haber escuchado detonaciones en el sector 20 de Almería, a la altura de Urbasur.

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Una segunda llamada de un persona en la misma zona manifestaba que había sido encañonado por una persona que había huído del lugar.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar comprobando la veracidad de los hechos y activaron el protocolo por muerte violenta.

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