Al menos siete muertos, entre ellos dos menores, por el paso del ciclón 'Rachel' en Baja California, en México

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Al menos siete personas han fallecido, entre ellas dos menores de trece y cuatro años, y otras tres se encuentran desaparecidas tras el paso del ciclón 'Rachel' por el municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California.

Las intensas precipitaciones, registradas desde el pasado sábado, han provocado graves inundaciones y daños en domicilios, negocios e infraestructuras sanitarias, concentrándose las víctimas mortales al sur del núcleo urbano, en la delegación de Maneadero, según ha informado el medio de comunicación mexicano 'Proceso'.

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Las labores de búsqueda, en las que participan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el cuerpo de Bomberos, han permitido localizar con vida a una nueva persona en las inmediaciones de un arroyo, mientras continúan los trabajos para dar con el paradero de los tres desaparecidos y la retirada de escombros.

El impacto del temporal ha dejado también un grave balance económico en esta región agrícola. Los productores locales estiman unas pérdidas preliminares por valor de unos 50 millones de dólares (44 millones de euros), tras sufrir inundaciones en almacenes, destrucción de invernaderos, la pérdida total de varias parcelas cultivadas y la muerte de al menos 200 cabezas de ganado.

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Según recoge el citado medio, los agricultores han advertido de que estos daños estructurales tendrán un impacto directo en la contratación de jornaleros durante el resto del ciclo agrícola de otoño-invierno.