Agencias

Macron reúne un comité de defensa sobre la inteligencia artificial

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París, 14 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne este miércoles un comité de defensa conformado por varios ministros y otros cargos sobre la inteligencia artificial, indicó el Elíseo.

Señaló que este terreno se ha convertido en un "campo estratégico que provoca retos importantes en términos de seguridad nacional y de soberanía" y lo comparó con el aspecto espacial y nuclear.

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La reunión servirá para "examinar los desafíos de seguridad ligados al desarrollo y a los usos de esta tecnología, tanto en el terreno público como en el privado", agregó.

Además, el encuentro se centrará también en "las prioridades del Estado en la escala nacional y Europea".

Esta reunión estaba programada con anterioridad y no está vinculada con los recientes ciberataques sufridos por supermercados del país, que han generado una gran inquietud en el Gobierno francés, según reconoció el responsable de Economía, Roland Lescure. EFE

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