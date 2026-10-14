Rusia lanza 39 misiles balísticos en ataque a energía que deja sin luz a 600.000 personas

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Kiev, 14 oct (EFE).- Rusia lanzó durante la noche de ayer y la madrugada de hoy 39 misiles balísticos y 120 drones de ataque, algunos de ellos con munición de racimo, dirigidos sobre todo contra el sistema energético y contra otras infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov, según dijo en su cuenta de X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad a consecuencia de este ataque, que también según Zelenski, ha provocado daños en 26 instalaciones del sistema eléctrico ucraniano y en otras cuatro infraestructuras del sector gasístico y petrolero del país. EFE

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