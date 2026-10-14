Las incidencias en el AVE Madrid-Barcelona continuarán este miércoles

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La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona continuará sufriendo incidencias durante la jornada de este miércoles, aunque los trabajos para volver a la normalidad avanzan, todavía sin día exacto para dar por concluidas las labores, después de que el servicio ferroviario en esta línea se viera interrumpido el lunes por la tarde por un incendio en la cabina de cola de un AVE que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

Según ha informado Renfe, los trabajos para retirar el tren afectado por el incendio se mantienen, al igual que las tareas de reparación de la infraestructura afectada. Sin embargo, la compañía ferroviaria han dejado en el aire la fecha exacta para su finalización, aunque será durante los próximos días.

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"Se trata de una operación de elevada complejidad técnica, tanto por la necesidad de desplazar hasta el punto de la incidencia equipos auxiliares especializados como por la obligación de compatibilizar estas actuaciones con el mantenimiento de la circulación de los servicios comerciales", reza un comunicado emitido por Renfe en la tarde de ayer.

De esta manera, las operaciones ferroviarias afectadas por el fuego del pasado lunes seguirán hoy con un dispositivo similar al implementado durante la jornada de ayer, para adaptar la oferta de trayectos a las limitaciones de capacidad.

La empresa decidió operar ayer en doble composición --aumentado la capcidad de cada tren-- para mantener el mayor número posible de servicios y optimizar la capacidad disponible, lo que supuso también cambios en los horarios de los viajeros que ha tenido que ser reubicados en otros trenes.

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La compañía ha comenzado a informar a los pasajeros afectados de las condiciones de circulación previstas para este miércoles y continuará actualizando la información en función de la evolución de los trabajos y del servicio.

IRYO SUPRIME CUATRO TRENES

Iryo ha suprimido cuatro servicios comerciales en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para este miércoles y ha previsto la reubicación de los pasajeros afectados en otros servicios de la compañía.

En concreto, ha cancelado los trenes 6081, 6320, 6161 y 6190, cuyos pasajeros serán reubicados en los trenes 6091, 6281, 6130, 6014, 6151, 6171 y 6200.

Los viajeros afectados por estas cancelaciones están siendo informados a través de los canales habituales de la compañía y, en el caso de no estar de acuerdo con la reubicación, podrán optar por el cambio de su billete o su cancelación con devolución íntegra del importe.

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OUIGO TAMBIÉN ALTERA SU PLAN DE TRANSPORTE PARA HOY

También Ouigo ha modificado su plan de transporte para este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

En concreto, uno de los trayectos afectados se trata del Ouigo 6500 con salida de Barcelona Sants a las 10.40 horas, cuyos viajeros serán reubicados en el tren con salida a las 13.50 horas y llegada a Madrid Puerta de Atocha a las 16.52 horas.

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Por su parte, el Ouigo 6570 que cubría la misma ruta con salida a las 17.40 horas será recolocado en el tren previsto para salir a las 20.20 horas y con llegada a las 23.48 horas.

La compañía ferroviaria ha indicado que todos los viajeros afectados han sido notificados de los cambios con la máxima antelación posible y que han ofrecido el cambio gratuito o el reembolso íntegro del billete, en base a sus preferencias.

EL TREN INCENDIADO CONTABA CON TODA LAS REVISIONES

Renfe ha declarado que no se han podido esclarecer las causas del incendio y que mantiene abierta una investigación interna para determinarlas, mientras ya ha podido certificar que el aparato se encontraba al corriente de todas las operaciones previstas en el plan de mantenimiento vigente en el momento de producirse la incidencia.

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El tren había sido sometido a 24 actuaciones de mantenimiento preventivo de distintos niveles desde el 26 de mayo de 2026, incluyendo inspecciones periódicas y revisiones técnicas conforme al plan de mantenimiento de la serie.

"Por tanto, se puede concluir que la unidad disponía de todas las intervenciones de mantenimiento programadas conforme a los procedimientos establecidos por Renfe", han destacado dede la empresa ferroviaria.

CASI 13.000 VIAJEROS AFECTADOS

La interrupción de la circulación ferroviaria debido al incendio afectó a un total de 33 trenes y 12.979 viajeros, mientras que los 283 pasajeros a bordo del tren incendiado fueron evacuados sin que se produjeran daños personales.

Renfe tuvo que enviar más de 50.000 mensajes a clientes y usuarios para informarles de las afectaciones al servicio, así como los cambios operativos, las alternativas de viaje y las opciones de cambio o devolución de billetes.