La inflación industrial de China se dispara al 5%, su nivel más alto en cuatro años

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El índice de precios de producción industrial de China registró una subida significativa el pasado mes de septiembre, cuando repuntó al 5% interanual desde el 3,8% del mes anterior, lo que representa el mayor encarecimiento de los costes en las fábricas chinas desde junio de 2022, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De este modo, entre enero y septiembre, el promedio de la inflación industrial se ha situado en el 2,3% interanual.

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En este sentido, Dong Lijuan, responsable de Estadística de la División Urbana de ONE ha señalado el impacto en el alza de los precios industriales relacionado con el aumento de los precios internacionales del petróleo y los metales no ferrosos, que impulsó al alza los precios en las industrias nacionales relacionadas.

Por otro lado, la oficina estadística de China ha informado de que la tasa interanual de inflación repuntó una décima durante el pasado mes de septiembre al situarse en el 0,9%, frente al 0,8% de agosto.