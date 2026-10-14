Israel reasigna fondos destinados a la sociedad árabe para comprar helicópteros militares

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Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Gobierno israelí aprobó este miércoles la transferencia de cerca de 1.000 millones de séqueles (cerca de 300 millones de euros) de fondos destinados al desarrollo de comunidades árabes al Ministerio de Defensa para financiar la compra de doce helicópteros de ataque Apache, mediante una votación telefónica del Ejecutivo de la que informaron medios israelíes.

Según el diario The Times of Israel, la resolución prevé detraer 169 millones de séqueles del plan quinquenal para el desarrollo de las comunidades árabes en Israel en 2027, otros 342 millones en 2028 y 453 millones en 2029.

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El objetivo es reactivar la compra a Estados Unidos de doce helicópteros de ataque Apache, un contrato valorado en unos 1.000 millones de dólares que quedó bloqueado por las discrepancias presupuestarias entre los ministerios israelíes de Finanzas y Defensa.

La Fuerza Aérea israelí lleva varios años interesada en incorporar a su arsenal estos aparatos, cuya posible venta por valor de 3.800 millones de dólares fue autorizada por Estados Unidos en enero.

Sin embargo, las discrepancias presupuestarias entre Defensa y Finanzas pusieron en peligro el acuerdo con el fabricante Boeing, después de que Israel incumpliera los plazos de pago previstos, según informó el diario digital israelí Ynet.

Paralelamente, según The Times of Israel, el Ministerio de Finanzas estudia solicitar a la Knéset (el Parlamento israelí) la aprobación de recortes de emergencia de entre 1.000 y 3.000 millones de séqueles en todos los departamentos gubernamentales, una medida que requeriría autorización legal y respaldo parlamentario.

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El gasto militar israelí ha aumentado de forma drástica desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y las posteriores operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, el Líbano, Irán, Siria y Yemen.

El presupuesto anual aprobado en marzo asignó a Defensa una cifra récord de 143.000 millones de séqueles (cerca de 41,5 millones de euros), alrededor del 17 % del gasto público total. EFE