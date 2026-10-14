Agencias

Ejecutado un hombre en Irán por llevar a cabo ataques durante la ofensiva conjunta de EEUU e Israel

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Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por su papel en varios ataques perpetrados en marzo y abril en la ciudad de Kermán y al que vinculó con acciones en apoyo a Reza Pahlavi y los gobiernos de Estados Unidos e Israel durante la ofensiva lanzada en febrero contra el país asiático.

Según las informaciones recogidas por el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní, ha señalado que el hombre, identificado como Alisina Mostafavi, ha sido ahorcado a primera hora del día, después de que el Tribunal Supremo ratificara la pena capital que le fue impuesto por una corte de primera instancia.

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Así, ha asegurado que Mostafavi fue sentenciado por llevar a cabo varios ataques en Kermán en el contexto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, hiriendo a varias personas, antes de agregar que era además "un miembro activo de una red terrorista monárquica" que mantenía "conexiones extensas" con "medios hostiles asociados a los monárquicos".

El citado medio ha resaltado que en el teléfono móvil del condenado se hallaron mensajes en los que mostró su disposición a llevar a cabo un ataque contra el aeropuerto de Kermán, así como "Numerosos mensajes" enviados a una cuenta israelí sin especificar. Además, habría intentado perpetrar otros dos ataques contra un puesto policial en la carretera entre Kermán y Mahan.

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Mostafavi estaba también acusado de grabar ubicaciones bombardeadas durante la ofensiva israelí-estadounidense y enviar estos contenidos a lo que describe como medios vinculados a la oposición. Asimismo, habría participado en disturbios y enviado igualmente grabaciones y mensajes a medios en el extranjero.

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