Bulgaria espera equipos de exploración submarina para investigar ataques a cargueros

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Varna (Bulgaria), 14 oct (EFE).- Bulgaria espera la llegada de equipos de exploración submarina de sus socios de la Unión Europea (UE) para examinar dos cargueros hundidos en el mar Negro y determinar quién está detrás de los ataques con drones contra cuatro buques en la última semana, los dos últimos registrados el martes.

"Bulgaria solicitó asistencia de la UE para un estudio en aguas profundas de los buques atacados por drones", declaró este miércoles el primer ministro, Rumen Radev, en una comparecencia en el Parlamento.

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Los ataques del martes alcanzaron a los cargueros Chelsea-3 y HS Dignity cerca de la costa búlgara. Los 15 tripulantes del Chelsea-3 fueron evacuados y ocho permanecen hospitalizados aunque su estado no es grave.

El HS Dignity se hundió a 13 millas náuticas de Krapetz, en la costa norte del país, cerca de la frontera con Rumanía, y cinco marineros fueron rescatados y once siguen desaparecidos, con una operación de búsqueda todavía activa.

Estos ataques se suman a los del 6 de octubre contra el Able, cuyos dieciocho tripulantes fueron rescatados, y el Alfa Watan, que se hundió y sus 10 tripulantes están desaparecidos y probablemente se encuentren dentro de la nave.

El primer ministro ha evitado atribuir los ataques a Rusia porque carece de pruebas concluyentes, pero apuntó que Moscú sería el beneficiario de los ataques y que carece de sentido que "Ucrania destruya sus propios barcos".

Radev explicó este miércoles que la embajadora rusa en Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, le aseguró que no tenía información del Ministerio de Defensa de su país sobre ataques rusos contra los barcos.

"La investigación determinará si esta afirmación es cierta o no", señaló.

El jefe de Gobierno explicó que un equipo militar logró inspeccionar durante más de treinta minutos el carguero Able, uno de los barcos que permanecen a flote, pero no encontró fragmentos de drones que permitieran identificar su procedencia.

La inundación de la sala de máquinas y los graves daños de la nave dificultaron la operación y obligó a los militares a retirarse.

Tras los primeros ataques, Radev solicitó ayuda a los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo y al secretario general de la OTAN para investigar los incidentes, reforzar la vigilancia marítima y mejorar la respuesta ante nuevas agresiones.

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Radev señaló que también mantuvo contactos con Rumanía y Turquía para impulsar una iniciativa conjunta de seguridad marítima en el mar Negro.EFE