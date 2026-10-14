Llega a Jamaica el primer vuelo con migrantes deportados desde EEUU

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El primer vuelo con ciudadanos de terceros países deportados desde Estados Unidos ha llegado este miércoles a Jamaica tras el acuerdo bilateral alcanzado por las partes, un pacto que Washington ya mantiene con una treintena de países y con la Comunidad del Caribe (Caricom).

El grupo, formado por 22 migrantes procedentes de países europeos y latinoamericanos, ha llegado al Aeropuerto Norman Manley de Kingston, donde han sido escoltados por la Policía, tal y como ha confirmado el diario 'The Gleaner'.

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El Ministerio de Exteriores de Jamaica ha defendido que "se trata de un acuerdo de tránsito cuya intención es facilitar el regreso de nacionales de terceros países a sus respectivos lugares de origen", tal y como recoge un comunicado. Los procedimientos se realizarán con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ofrecerá asistencia a aquellos que sean trasladados a Jamaica para facilitar su salida final.

Así, las autoridades jamaicanas han insistido en que no se utilizarán fondos del Gobierno para sacar adelante este programa y han matizado que aquellos migrantes que cuenten con antecedentes penales no podrán acogerse al pacto, según informaciones del diario 'Jamaica Observer'.

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Este tipo de acuerdos, cuya legalidad ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, se han incrementado desde que el presidente, Donald Trump, llegó al cargo el pasado mes de enero. En este sentido, decenas de migrantes han sido enviados a países como Liberia y Paraguay.

Este pacto, firmado por las partes el pasado mes de junio, establece que estos migrantes sean enviados primero a Jamaica antes de ser transferidos de forma definitiva a sus países de origen u otros destinos.