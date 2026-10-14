Hungría recupera 4.200 millones y vuelve a acceder al programa universitario Erasmus+

Guardar

Budapest, 14 oct (EFE).- El Gobierno de Hungría celebró este miércoles el desbloqueo de 4.200 millones de euros en fondos europeos y la recuperación del acceso a los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, suspendido por la vulneración del Estado de derecho del anterior Ejecutivo ultranacionalista de Viktor Orbán.

"Este es, para mí, uno de los resultados concretos más importantes de las negociaciones con la Unión Europea (UE)", afirmó la ministra de Exteriores, Anita Orbán, en un mensaje en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El Consejo puso fin ayer a las medidas de condicionalidad impuestas a Hungría por la deriva antidemocrática del anterior Gobierno, desbloqueó 4.200 millones de euros y restableció el acceso del país a los programas Erasmus+ y Horizonte Europa.

La jefa de la diplomacia húngara adelantó ahora que tanto los universitarios, como los investigadores y profesores ya desde este año académico podrán tener acceso a los programas Erasmus+ y Horizonte, respectivamente.

"Hoy comienza un nuevo capítulo para Hungría y para Europa", afirmó tras la decisión Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien acogió "con satisfacción" el anuncio.

Con esta medida se pone fin a una congelación que fue acordada en 2022 y que supuso la primera utilización del llamado 'mecanismo de condicionalidad' de la UE, un instrumento frente a derivas antidemocráticas y ataques al Estado de derecho.

PUBLICIDAD

En abril de 2021, el Gobierno de Orbán creó 'fundaciones de interés público' para gestionar universidades, unas estructuras que la UE consideró incompatibles con sus normas por la presencia de políticos afines al Ejecutivo y la falta de transparencia en la gestión de los fondos comunitarios.

En respuesta a esa decisión, Bruselas congeló el acceso de casi todas las universidades húngaras a esos proyectos europeos de intercambio universitario.

La Comisión Europea congeló entre 2022 y 2023 un total de 20.000 millones de euros por las políticas del Gobierno de Orbán.

El nuevo ejecutivo de Magyar llegó al poder en mayo y puso su prioridad en la recuperación de estos fondos, conforme a sus promesas en la campaña electoral antes de las elecciones del pasado abril.EFE