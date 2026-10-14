14/10/2026 Fenin pide modificar la Ley de Contratos para que un 50% de los criterios de adjudicación se vinculen a la calidad. El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado la agenda del sector de cara a la legislatura que comenzará tras las elecciones del 29 de noviembre, la cual está marcada por la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que "incorpore que al menos un 50 por ciento de los criterios de adjudicación estén vinculados a la calidad en la incorporación de innovación". SALUD

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El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado la agenda del sector de cara a la legislatura que comenzará tras las elecciones del 29 de noviembre, la cual está marcada por la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que "incorpore que al menos un 50 por ciento de los criterios de adjudicación estén vinculados a la calidad en la incorporación de innovación".

"Hoy hay un proyecto de ley que va más allá" e incluye "un 80 por ciento de criterios de calidad", ha indicado, al tiempo que ha declarado que es necesario innovar para generar calidad en la Sanidad Pública. "Sin una tecnología de calidad, sin un diagnóstico preciso y sin tratamientos eficaces, no hay Sanidad Pública de calidad", ha enfatizado.

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En este sentido, Crespo ha manifestado que es necesario "avanzar hacia modelos de compra pública basada en valor" con "más incorporación de innovación tecnológica". Por ello, ha insistido en la importancia de que los partidos políticos "incorporen en los programas electorales la modificación de la Ley de Contratos".

Además, ha expuesto otras tres propuestas acordadas en la Junta Directiva de Fenin, las cuales obedecen a "la importancia e impacto" y a "la urgencia". Estas se centran en un necesario "plan de industrialización del sector" para alcanzar "autonomía estratégica", en la rebaja del IVA de los productos de tecnología sanitaria y en la indexación de los contratos del sector público.

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"Todas las medidas son prioritarias porque todas son estratégicas para el sistema, para el país y para la Sanidad Pública", pero "hay una que es especialmente urgente, que es la indexación de los contratos públicos", ha continuado, y es que "no hay industria que sea capaz de absorber todo el incremento de coste".

(Habrá ampliación)