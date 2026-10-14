Facebook permitirá personalizar en tiempo real el algoritmo del 'Feed' y los 'Reels' con lenguaje natural

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Meta ha comenzado a desplegar una serie de nuevas herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) que, a través del uso del lenguaje natural, permiten personalizar el contenido del 'Feed' y los 'Reels' de Facebook en tiempo real.

La tecnológica ha compartido los detalles de la nueva experiencia de interacción para configurar el algoritmo que controla el contenido que se muestra en Facebook, con el objetivo de que el usuario vea "recomendaciones que son más relevantes y más matizadas", tras haber lanzado 'Tu algoritmo' en Instagram a principios de año.

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Para ello, ha actualizado el menú de tres puntos en todas las publicaciones para acceder a las nuevas herramientas, entre las que se encuentra 'Tu algoritmo', que da acceso a la configuración a través del lenguaje natural, y que se suma a las secciones que recogen los temas en los que el usuario muestra interés o desinterés.

El ajuste mediante lenguaje natural también llega a las opciones 'Me interesa' y 'No me interesa' de las publicaciones del 'Feed' y los 'Reels'. El usuario, tras pulsarlas, puede responder a las preguntas que formula Facebook para conocer más detalles sobre lo qué le ha gustado y qué no.

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"Puedes decirnos, con tus propias palabras, qué quieres ver más o menos, y tus recomendaciones se actualizarán en tiempo real. Es un modo más directo y conversacional de dar forma a tu experiencia", ha señalado Meta.

Por último, la tecnológica ha anunciado la incorporación de los modelos de lenguaje grande (LLM) en los sistemas de recomendación de Facebook en el 'Feed' y los 'Reels', para que el usuario no solo pueda comunicarse con el algoritmo, sino para que las recomendaciones se adapten en tiempo real dentro de la misma sesión y ofrezcan un contenido más relevante al interpretar los intereses, el contexto y la intención detrás de lo que escribe con sus propias palabras.

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