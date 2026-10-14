Detenidos cuatro aficionados ultras del Sevilla por los incidentes previos al partido contra el Levante

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a cuatro hombres, de entre 35 y 45 años, ultras del Sevilla, que presuntamente participaron en una riña tumultuaria horas antes de la celebración de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en los aledaños del Estadio Ciutat de València, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos, que tuvieron lugar sobre las 12.30 horas del día 12, se produjeron cuando un grupo de unos 50 aficionados radicales sevillistas se enfrentó a otro grupo de tamaño similar de seguidores ultra del Levante UD.

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Muchos de los participantes portaban palos y objetos contundentes. Hubo varias agresiones físicas en una reyerta multitudinaria que llegó a causar daños en un comercio situado en las proximidades del estadio del conjunto 'granota'. La rápida intervención de la III Unidad de Intervención Policial (UIP) consiguió disolver a este grupo de aficionados radicales y logró detener la reyerta.

Agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia comenzaron las primeras pesquisas para identificar a los participantes con el fin de proceder a su localización y posterior detención. Los policías lograron ubicar dentro del estadio, ya una vez iniciado el encuentro deportivo, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, y las detuvo como presuntas autoras de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos.

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De los cuatro arrestados, dos de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares. La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.