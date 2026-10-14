El ordenador cuántico de Euskadi cumple su primer año con 64 proyectos de investigación y abre el acceso a 8 empresas

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El ordenador cuántico IBM Quantum System Two, instalado en la sede de Ikerbasque en San Sebastián, cumple su primer año de funcionamiento con 64 proyectos desarrollados, una actividad científica creciente y la incorporación de las primeras empresas usuarias. Desde su puesta en marcha, el 14 de octubre de 2025, esta infraestructura ha contribuido al avance de diferentes líneas de investigación y formación.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que, desde su puesta en marcha, el ordenador IBM Quantum System Two ha dado soporte a 64 proyectos de investigación y 444 investigadores de universidades y centros científico-tecnológicos tienen acceso. Asimismo, esta infraestructura ha registrado una utilización media del 50% de su capacidad, con un máximo del 80% alcanzado en marzo.

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Esta actividad del ordenador cuántico se enmarca en la estrategia BasQ (Basque Quantum), impulsada por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, en colaboración con IBM. El objetivo de esta estrategia, tal y como ha recordado el consejero, es "desarrollar las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales de Euskadi en el ámbito de la computación cuántica".

Pérez Iglesias ha subrayado que "se está generando lo que podremos denominar el Donostia Quantum Valley o Euskadi Quantum Valley, que estará configurado por empresas y personal investigador que hacen uso del ordenador cuántico, así como por empresas vinculadas directamente con el mundo cuántico dando servicio a este entorno o incluso generando productos para ordenadores cuánticos del futuro".

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Entre los proyectos de investigación desarrollados durante este primer año, destacan los liderados por la Universidad del País Vasco (EHU), Tecnalia y DIPC sobre sistemas cuánticos, nuevos estados de la materia y algoritmos de computación, algunos de ellos en colaboración con Mondragon Unibertsitatea, Tecnum, MPC/CFP y otros centros de investigación.

Además, esta actividad investigadora ha contribuido a diez publicaciones científicas vinculadas al sistema cuántico de Euskadi que han contado con el uso directo del ordenador IBM Quantum System Two de Donostia, "uno de los tres ordenadores cuánticos más avanzados del mundo y el primero de Europa", ha recordado el consejero.

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APERTURA A EMPRESAS

El primer aniversario coincide con una de las principales novedades de la estrategia BasQ como es la incorporación de las primeras empresas que podrán utilizar la infraestructura para explorar las posibilidades de la computación cuántica en sus respectivos ámbitos de actividad.

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El pasado mes de julio, el Gobierno Vasco presentó el protocolo que regula el acceso de empresas y administraciones públicas al ordenador cuántico. Tras evaluar las propuestas recibidas en esta primera convocatoria, el comité evaluador ha aprobado ocho de las once solicitudes de proyectos empresariales presentadas.

Las primeras ocho compañías seleccionadas son Global Data Quantum, LKS Next, Multiverse Computing, Akshar Innovation, Iberdrola, Amadeus, Moeve y Gertek. No obstante, el procedimiento de acceso permanecerá abierto a nuevas solicitudes, que serán evaluadas de forma continuada.

El objetivo es facilitar que el tejido empresarial vasco conozca y explore las posibilidades de la computación cuántica, así como impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras en ámbitos como los nuevos materiales, la química y la optimización de procesos industriales.

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La capacitación de profesionales constituye otro de los pilares de la estrategia BasQ. Dentro de la oferta formativa de BasQ, destaca el programa 'Road to Practitioner', orientado a dotar a las personas participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para comenzar a utilizar de manera efectiva la infraestructura cuántica desplegada en Euskadi. A través de él se han formado 178, de las cuales 121 lo han hecho durante el último año.

Durante este primer año, BasQ también ha reforzado su proyección internacional. La iniciativa ha recibido 28 visitas oficiales de representantes institucionales, científicos y empresariales de distintos países, interesadas en conocer de primera mano las capacidades y el desarrollo del sistema cuántico de Euskadi.

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Asimismo, BasQ ha mantenido su presencia en redes y espacios internacionales de referencia, entre ellos IBM Quantum Network, European Quantum Academy y DigiQ, además de participar en distintos nodos y encuentros internacionales de computación cuántica.