Antonio Rivera se suma al malestar de su sobrino Fran y hace una reclamación pública a Kiko Rivera

14/10/2026 Antonio Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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A pesar de que en un principio, cuando Kiko Rivera le llamó para entregarle dos de las ocho cabezas de toro que pertenecieron a Paquirri -que recuperó cuando 'asaltó' Cantora el pasado abril después de que Isabel Pantoja perdiese definitivamente la finca por sus deudas económicas-, Francisco Rivera agradeció públicamente su gesto a su hermano y compartió en redes sociles una imagen abrazados dejando entrever que su reconciliación era un hecho, el hijo de Carmen Ordóñez no se conformaría con eso.

Y después de 40 años esperando algún enser de su padre, estaría molesto porque el dj no le hubiese entregado también algún traje de luces, espada de matar o capote que se rumorea que seguirían en poder de la cantante de 'Marinero de luces' a pesar de que en su testamento el malogrado torero habría indicado claramente que dicho legado era para sus hijos Fran y Cayetano.

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Mientras Kiko guarda silencio y no ha revelado si piensa dar a sus hermanos algún objeto de Paquirri con un importante valor sentimental para ellos, ahora es Antonio Rivera, hermano del diestro de Barbate, el que ha tomado la palabra para reclamar la parte de la herencia que le corresponde y hacer un llamamiento público al hijo de Isabel Pantoja.

"Hombre, por parte de Kiko está bonito que reparta las cabezas a Cayetano, a Francisco, pues la nuestra todavía no ha llegado a nosotros. 'La buena suerte', la cabeza 'buena suerte'. Eso fue de un toro en Madrid que yo hablé con Paco por la mañana, compramos la finca de Constantina y tal, dice, sí, corto una oreja. Y a ese toro le cortó una oreja y por eso se puso el Robledo buena suerte y me encantaría tenerla. A ver si tiene el detalle, porque es de los Rivera Pérez, no es de nadie más" ha expresado rotundo, pidiendo al dj que les devuelva lo que es suyo al igual que ha hecho con sus hermanos.

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Respecto a la posibilidad de que Kiko entregue a Fran y Cayetano los trajes de luces de Paquirri, Antonio ha apuntado que "no tengo ni idea de dónde están ni quién tiene los trajes, los capotes, las muletas ni nada". "¿Quién lo tiene?" se ha preguntado sin nombrar a la tonadillera.

De ahí que entienda perfectamente que los hijos de Carmen Ordóñez estén molestos con su hermano, ya que aunque reconoce que "no he hablado con ellos en ningún momento", "hace 42 años y son cosas que son de ellos. Como para estar enfadados". "Nosotros también tenemos parte de capote, parte de muleta, parte de un traje o dos trajes, también tenemos derecho a que nos lo entreguen y nos lo den, digo yo" ha reclamado, denunciando que "sea Isabel Pantoja o sea Kiko, no perciben lo que tienen que percibir".

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