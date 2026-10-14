Bruselas propone formalmente retrasar las exigencias sobre metano, como reclamaba EE.UU.

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Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea presentó hoy una propuesta formal para retrasar un año, hasta 2028, determinadas obligaciones sobre emisiones de metano a los importadores de petróleo, gas y carbón, medida reclamada por EE.UU., otros grandes exportadores de hidrocarburos y varios países de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario justificó la medida por las tensiones en los mercados energéticos internacionales derivadas del conflicto en Oriente Próximo, que están elevando los precios de la energía y amenazan con reducir la disponibilidad de gas y petróleo en Europa.

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La modificación del reglamento europeo sobre metano, aprobado en 2024, afecta a las obligaciones de medición, información y verificación de emisiones que deben cumplir los importadores de combustibles fósiles, así como a determinadas exigencias de información sobre la intensidad de metano aplicables también a los productores europeos. EFE