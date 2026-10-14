Agencias

Ascienden a 101 los migrantes rescatados este martes en Baleares llegado en 7 pateras

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Al menos 101 migrantes de origen magrebí han llegado este martes a Baleares tras el último rescate de una patera con 17 personas a dos millas al sur de la isla de Ibiza, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El rescate de la patera se ha llevado a cabo a las 23.40 horas de este martes, 13 de octubre de 2026, en aguas situadas al sur de la isla pitiusa.

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En el operativo han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.

Los 17 migrantes rescatados a última hora del martes se suman a los 84 que llegaron a lo largo de la jornada tanto en el mar, como en tierra, tras la llegada de diferentes pateras a Formentera, Cabrera e Ibiza, por lo que el total de personas interceptadas en aguas baleares asciende a 101.

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