Agencias

Turquía interviene la mayor televisión opositora del país

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Ankara, 14 oct (EFE).- Las autoridades turcas han intervenido este miércoles la cadena de televisión Halk TV, una de las emisoras con mayor audiencia de Turquía, que tiene una línea crítica con el Gobierno.

La policía efectuó de madrugada una redada en el edificio de la emisora en Estambul, interrumpió las emisiones e impidió la entrada de los trabajadores al edificio, informa el diario turco Cumhuriyet.

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Las autoridades han nombrado a un interventor para dirigir la empresa, un procedimiento que el partido opositor Yeni ha denunciado como "propio de dictadores". EFE

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