China y Corea del Norte abrirán este jueves un puente fronterizo terminado hace doce años

Guardar

Pekín, 14 oct (EFE).- China y Corea del Norte abrirán este jueves el nuevo puente sobre el río Yalu, que conecta ambos países y cuya construcción terminó hace casi doce años, anunciaron este miércoles las autoridades chinas.

Según informó la agencia oficial Xinhua, ambos países acordaron poner en servicio la infraestructura el 15 de octubre y celebrar ese mismo día una ceremonia conjunta de apertura, sin precisar qué autoridades asistirán ni cuándo comenzará el tránsito habitual de vehículos.

PUBLICIDAD

El puente, de unos tres kilómetros de longitud y cuatro carriles, conecta la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, con la zona norcoreana de Sinuiju, uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.

Las obras comenzaron en 2010 y la estructura quedó terminada en 2014, pero su apertura se retrasó durante años debido a la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano.

La infraestructura, financiada por China, está concebida para ampliar la capacidad del transporte por carretera entre ambos países y aliviar el tráfico del antiguo puente de la Amistad, que también conecta Dandong con Sinuiju.

La apertura se produce tras varios meses de intensificación de los contactos entre Pekín y Pionyang, impulsados por la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó en junio a Corea del Norte, la primera en siete años, durante la cual ambos países acordaron abrir un "nuevo capítulo" en sus relaciones.

PUBLICIDAD

El acercamiento coincide con el fortalecimiento de los vínculos entre Corea del Norte y Rusia y los esfuerzos de China, principal socio político y económico de Pionyang, por reafirmar su influencia sobre su vecino. EFE