"La visita puede verse luego", dice gobernador regional peruano tras operación a León XIV

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(Corrige titular)

Lima, 13 oct (EFE).- Jorge Luis Pérez, gobernador de la región peruana de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo, la ciudad donde el papa León XIV fue obispo durante ocho años, aseguró que su visita apostólica a Perú puede esperar porque la prioridad ahora es la recuperación de la operación que el pontífice tuvo este martes, donde se le diagnosticó un cáncer de pulmón.

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Durante un acto público, Pérez aseveró que fue "realmente muy doloroso" conocer la noticia de que, en la cirugía a la que fue sometido este martes, al papa le fue extirpado un lóbulo del pulmón derecho tras detectarle un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar.

"Lo primero es la salud del santo padre. Nosotros estaremos expectantes de su recuperación mediante sus oraciones. La visita puede verse luego. Eso no es prioritario ahorita", señaló el gobernador regional, cuya jurisdicción es una de las incluidas en el itinerario de León XIV para el viaje apostólico anunciado para noviembre.

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"La prioridad es la salud de nuestro santo padre y tenemos que estar todos en oración, porque lo más importante es tenerlo vivo, reflexivo, siempre coherente, cercano y luchando por las cosas juntos y el bien común. Tenemos que tener paciencia y sobre todo la espiritualidad, porque lo que más necesitamos ahora son las oraciones", agregó.

Pérez insistió que "hoy lo más importante no es añorar la llegada del papa León, sino su pronta recuperación, y poder nosotros verlo caminar reflexionando desde el lugar más recóndito del mundo".

"Mejórate porque nosotros te necesitamos, y oramos para que Diosito te dé esa brillantez, sabiduría y entendimiento para que sepas guiar a este rebaño que somos tus fieles. Siempre estaremos listos para abrir los brazos y dar la bienvenida a tu casa, papa León", remarcó la autoridad regional.

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Asimismo, abundó en que "es importante que esto pase por la rigurosidad médica". "Si los profesionales de la salud piden reposo, no exijamos si va a venir o no (a Perú)", anotó.

La operación y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

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En Perú, donde se le considera "el papa peruano" por haber adoptado su nacionalidad y haber pasado en el país andino más de 20 años de su vida pastoral, desde misionero hasta obispo, tiene previsto estar del 11 al 16 de noviembre y visitar las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa, además de Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años. EFE