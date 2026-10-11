China propone normas más estrictas para el diseño de automóviles ante problemas de seguridad

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Pekín, 11 oct (EFE).- China propuso endurecer los requisitos de diseño y de pruebas de los automóviles, con medidas como la prohibición de las manetas de puerta totalmente ocultas y de las pantallas plegables y flexibles, tras problemas de fabricación que han provocado la llamada a revisión de millones de vehículos, la mayoría del fabricante estadounidense Tesla.

Así se desprende de un borrador elaborado conjuntamente por los ministerios de Industria y Tecnología de la Información, de Seguridad Pública y de Ecología y Medio Ambiente, así como por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés).

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Estas instituciones consideran que algunos fabricantes lanzan nuevos modelos "siguiendo la moda" y sin probarlos lo suficiente.

La propuesta, abierta a consulta pública hasta el próximo 10 de noviembre, pretende evitar que lleguen al mercado "diseños innovadores con riesgos de seguridad" y "productos que no hayan pasado suficientes pruebas y verificaciones de I+D".

"En los últimos años, la innovación tecnológica de la industria automovilística de nuestro país ha sido muy activa (...). Pero también han surgido problemas, como que algunos fabricantes lancen nuevos productos siguiendo la moda o que las pruebas y verificaciones sean insuficientes, lo que ha aumentado los riesgos de seguridad y medioambientales de los vehículos", recoge el texto.

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Además de las citadas prohibiciones, el documento establece que, a partir del 1 de enero de 2027, los fabricantes que soliciten la aprobación de nuevos modelos deberán presentar más detalles técnicos de sus "diseños innovadores".

En el caso de los modelos de este tipo ya aprobados, los fabricantes tendrán que remitir al Ministerio de Industria los parámetros técnicos y los materiales de verificación complementarios antes del 1 de julio de 2027.

"Si después de esa fecha un producto sigue sin haber declarado esos parámetros ni entregado esos materiales (...) y entraña riesgos de seguridad, el fabricante deberá detener de inmediato su producción, registrar sin demora un plan de llamada a revisión ante la SAMR y llevarla a cabo por iniciativa propia", advierte el borrador.

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Asimismo, el texto obliga a incluir mandos físicos en las funciones "críticas para la seguridad de la conducción" y en las de emergencia, y fija pruebas de fiabilidad de al menos 30.000 kilómetros y ensayos de adaptación ambiental de no menos de un año, entre otros aspectos.

La iniciativa llega un mes y medio después de que las autoridades chinas lanzaran una campaña para mejorar la calidad y la seguridad de los automóviles de fabricación nacional, pocos días después de que la SAMR anunciara la mayor llamada a revisión de la historia del país, que abarcó más de 7 millones de vehículos.

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Tesla, la empresa estadounidense dirigida por Elon Musk, fue la más afectada, con más de 5,7 millones de unidades llamadas a revisión, por las dificultades para identificar los mecanismos de apertura de emergencia de las puertas y por fallos en sus sistemas de asistencia a la conducción.