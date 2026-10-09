Zimbabue nombra ministro de Inversiones a un empresario sancionado por EEUU y Reino Unido

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Harare, 9 oct (EFE).- El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, nombró al empresario Kudakwashe Tagwirei, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por acusaciones relacionadas con corrupción, nuevo ministro de Desarrollo Económico y Promoción de Inversiones.

"El presidente (...) ha nombrado a Kudakwashe Tagwirei ministro de Desarrollo Económico y Promoción de Inversiones. El nombramiento entra en vigor de inmediato", señaló el secretario jefe de la Presidencia y el Gabinete, Martin Rushwaya, según un comunicado remitido a EFE.

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La decisión sitúa a uno de los empresarios más influyentes y próximos a Mnangagwa al frente de la política de atracción de inversiones del país, pese a las restricciones financieras que pesan sobre él en Estados Unidos y Reino Unido.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó por primera vez a Tagwirei y a su compañía Sakunda Holdings -un importante conglomerado fundado en 2005 que opera en los sectores de energía, logística y comercio- en agosto de 2020 y acusó al empresario de aprovechar sus relaciones con altos cargos del Gobierno para obtener contratos públicos y acceso privilegiado a divisas.

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En marzo de 2024, Washington puso fin a su antiguo programa específico de sanciones contra Zimbabue, pero volvió a designar a Tagwirei y Sakunda Holdings bajo el régimen Global Magnitsky, empleado contra personas y entidades vinculadas a corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

Reino Unido, por su parte, sancionó al empresario en julio de 2021 y mantiene sobre él una congelación de activos, una prohibición de viaje y restricciones para ejercer como director de empresas.

Las autoridades británicas sostienen que Tagwirei se benefició de la "apropiación indebida de bienes" después de que Sakunda Holdings canjeara bonos del Tesoro de Zimbabue por valores de hasta diez veces su precio oficial, algo que, según Londres, perjudicó a la estabilidad macroeconómica del país.

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Tagwirei, con intereses empresariales en sectores como la energía y el inmobiliario, es un estrecho aliado de Mnangagwa y fue nombrado senador en agosto pasado.

Su llegada al Gobierno supone también una reorganización del hasta ahora Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico y Promoción de Inversiones.

Mthuli Ncube, que dirigía esa cartera conjunta, continuará como ministro de Finanzas, mientras Tagwirei asumirá las competencias de desarrollo económico y promoción de inversiones con efecto inmediato.

Entre las áreas bajo su nuevo departamento figura la promoción de inversiones extranjeras, un ámbito especialmente relevante en un país que busca atraer capital internacional.

Tagwirei ha sido considerado en medios zimbabuenses como una figura con creciente peso político dentro de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).

Mnangagwa, de 84 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia de Zimbabue desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición. EFE