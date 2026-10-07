Rusia recibió "alto y claro" el mensaje de Macron con lanzamiento de prueba misil nuclear

Guardar

Moscú, 7 oct (EFE).- El Kremlin dijo hoy haber recibido "alto y claro" el mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, con el primer lanzamiento de prueba el martes de un misil balístico intercontinental M51.3 de nueva generación desde un submarino nuclear lanzamisiles frente a las costas de Finisterre, en el oeste de Francia.

"Hemos recibido el mensaje alto y claro, justo como él (Macron) dijo. Consideramos que cualquier problema hay que solucionarlo a través del diálogo, no con lanzamientos demostrativos de misiles", aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

PUBLICIDAD

Peskov denunció que la Unión Europea, debido a su obsesión con "los planes de militarización (...) de ser un bloque económico se está convirtiendo en un bloque político-militar".

"Eso es malo, ya que construyen su identidad en el ámbito de defensa y seguridad sobre la base de la confrontación con Rusia. Eso es un callejón sin salida. Como muestra la historia, eso no traerá nada bueno", resaltó.

Y añadió que, como ha asegurado en numerosas ocasiones el presidente ruso, Vladímir Putin, el país adopta "las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional a un nivel estratégico".

"Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión, cuya perennidad está asegurada. Para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser poderoso", manifestó Macron en un mensaje escrito y en vídeo divulgado en sus redes sociales desde la fragata multi-misiones 'Auvergne'.

PUBLICIDAD

El misil, lanzado sin carga nuclear desde el submarino nuclear 'Le Vigilant', fue disparado en el marco de la operación SMERTRIOS para comprobar la capacidad del sumergible de emplear el M51 tras su periodo de mantenimiento y reparaciones, indicó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

"Muy pocas naciones disponen de tal experiencia (...) Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiéndonos", añadió el jefe de Estado francés.

Putin admitió la pasada semana que Rusia no puede combatir contra la OTAN -recordó que Francia y el Reino Unido también son potencias nucleares-, pero subrayó que su país tiene "una ventaja competitiva", en alusión al armamento hipersónico.

Y aseguró que Moscú empleará todo su arsenal en caso de ataque directo contra una de sus regiones y, en particular, contra Kaliningrado después de que diplomáticos rusos denunciaran los planes de la OTAN de bloquear el enclave báltico, un casus belli para Rusia.

PUBLICIDAD

Además, el Kremlin advirtió esta semana a Lituania que tomará medidas si decide desplegar armamento nuclear en su territorio después de que el Parlamento de la república báltica votara en primera lectura para eliminar la cláusula constitucional que impide dicho emplazamiento.EFE