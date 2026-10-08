China registra 2.142 millones de desplazamientos en las vacaciones por el Día Nacional

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Pekín, 8 oct (EFE).- China registró 2.142 millones de desplazamientos entre regiones durante las vacaciones por el Día Nacional, celebradas entre el 1 y el 7 de octubre, con un promedio diario un 0,6 % superior al del período vacacional del año pasado, informó este jueves el Ministerio de Transporte.

La cifra equivale a una media de unos 306 millones de viajes diarios y supera ligeramente la previsión oficial de 2.130 millones de desplazamientos anunciada antes del comienzo de la llamada 'Semana Dorada', uno de los principales períodos de movilidad y consumo del calendario chino.

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El volumen total queda por debajo de los más de 2.430 millones de desplazamientos registrados en 2025, aunque en aquella ocasión las vacaciones se prolongaron durante ocho días por la coincidencia del Día Nacional con el Festival de Medio Otoño.

La media diaria del año pasado fue de unos 304 millones de viajes.

Este año, el Festival de Medio Otoño se celebró previamente, entre el 25 y el 27 de septiembre, por lo que las vacaciones del Día Nacional recuperaron su duración habitual de siete jornadas.

El 1 de octubre se contabilizaron 329,49 millones de desplazamientos en todo el país, mientras que la red ferroviaria transportó ese mismo día a 25,2 millones de pasajeros, un 9 % más que un año antes.

El período vacacional estuvo asimismo marcado por una mayor diversificación de los viajes al extranjero.

Plataformas turísticas chinas señalaron un aumento de la demanda hacia destinos del sudeste asiático, Oriente Medio y Europa, mientras Japón perdió peso en el turismo emisor chino en un contexto de deterioro de las relaciones entre Pekín y Tokio y de reducción de las conexiones aéreas entre ambos países. EFE

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