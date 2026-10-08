Belén Esteban desvía la atención de los dardos de Juls Janeiro y manda un mensaje a Jesulín: "Yo también tengo abogados"

08/10/2026 Belén Esteban. Primera reacción de Belén Esteban a la reaparición de Julia Janeiro después de dos semanas alejada del foco mediático, en la que ha arremetido como nunca contra 'la princesa del pueblo' y, acusándola de ser la que ha iniciado su guerra mediática y de no haber protegido a su hija Andrea, la ha retado a que revele la razón por la que su hermana la bloqueó porque asegura que ella también la desconoce ya que no ha habido ningún problema entre ambas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Primera reacción de Belén Esteban a la reaparición de Julia Janeiro después de dos semanas alejada del foco mediático, en la que ha arremetido como nunca contra 'la princesa del pueblo' y, acusándola de ser la que ha iniciado su guerra mediática y de no haber protegido a su hija Andrea, la ha retado a que revele la razón por la que su hermana la bloqueó porque asegura que ella también la desconoce ya que no ha habido ningún problema entre ambas.

Además, tirando de ironía, ha respondido a las declaraciones de la de Paracuellos pidiéndole que no vuelva a insultarla y ha defendido que la primera que le ha faltado el respeto ha sido la ex de Jesulín: "Yo es que pensaba que al igual que las hacía, las aguantaba. Entonces, claro, yo le pido perdón. No sabía que tenía el poder de hacerle tanto daño por llamarla payasa. Madre mía, yo he llorado mucho durante 23 años. Yo he tenido que aguantar que esta señora durante 23 años diga que yo soy fea como mi madre y que mi hermano es guapo como mi padre. He tenido que aguantar que esta señora diga que yo no era deseada por mis padres...". "Dijo que se iba a tomar un Lexatín. Madre mía. Uno, me parece poco. Cuando le llegue la cartita de amor de don Jesús Janeiro veremos a ver cuántos se toma. Yo Lexatin no, yo he tenido que tomar morfina" ha afirmado irónica, confirmando que el torero sigue adelante con sus planes de emprender acciones legales contra la 'patrona'.

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Una demanda a la que Belén ha respondido rotunda y dejando claro que no tiene miedo y no piensa quedarse de brazos cruzados: "Ah muy bien. ¿El hombre invisible? Sí. Ya es hora de que aparezca, ¿no? Dicen que va a hablar cuando ganen la demanda, que están muy seguros. A mí a día de hoy no he recibido nada. Pero que si la recibo, yo también tengo muy buenos abogados, ¿eh?. Mi pregunta es, ¿por qué no me han demandado hace 27 años?".

"Y otra cosa. Que no se le olvide a la gente que mi hija es anónima. Y también me gustaría que dejé en claro, periodistas del programa El Verano se mueve, que si mi hija y yo hemos llamado para dar alguna información, por ejemplo el nombre de Luis Pliego, me encantaría que Luis Pliego dijera si mi hija Andrea o yo Belén Esteban le hemos llamado alguna vez para dar alguna información" ha añadido, negando una vez más que su hija o ella fuesen las que filtraron a la prensa la relación de Julia y Pietro Costanzia como se ha especulado.

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Y aunque ha reconocido que no ha visto las declaraciones de Julia porque ha estado todo el día grabando varias campañas de Instagram, sí ha respondido a la ironía con la que ha bromeado con que si Belén había ido a la farmacia a por lexatin, ella tenía que tomar morfina. "Hombre, pues para tener morfina. Yo solo digo que tenga una buena recuperación. Porque a mí la morfina me la pusieron para mi pierna y lo pasé tan mal. Pues has estado hablando media hora, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Escucha, aquí todo el mundo puede hablar, ¿eh?" ha afirmado tajante, dejando claro que no le importa en absoluto que la hija de María José Campanario haya vuelto a arremeter contra ella ante las cámaras.

Por último, la tertuliana se ha reafirmado en que nunca dijo nada grave de José María Almoguera como sostiene Carmen Borrego, y ha asegurado no saber "¿quiénes son Rosa y Chayo?" cuando los reporteros le han preguntado por ellas. "Solo puedo decir que todos y todas las que están hablando de mí, las lleva la misma representante. ¿Vale? Que quede muy claro. Todas las que hablan mal de mí, las lleva la misma representante. Qué casualidad, ¿no?" ha sentenciado.

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"Iros ya a casa porque os aseguro que estoy quitando Me quiero quitar las pestañas. Darme una ducha, estar con mi marido, con mi perrita, con mi Noa Qué está mucho mejor. Y nada, que ¿Qué queréis que os diga? Yo el viernes voy a ver a Shakira, creo que quede muy claro, y el lunes también. A disfrutar. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. No lo digo por nada, es que me encanta esa canción, ¿eh? Y la de Waka Waka, esa me encanta. Esa, hasta que no acabe de bailarlo, no voy a parar. Que no se tomen como las canciones, porque hay que tener mucho cuidado. Porque ahora todo el mundo se lo coge todo..." ha zanjado.