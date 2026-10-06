Trump excluye al portal de noticias Politico de la cobertura informativa a bordo del Air Force One

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El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a bloquear el trabajo del portal de noticias Politico, impidiéndole a su equipo viajar a bordo del Air Force One, como es habitual que lo haga una selección de medios de comunicación que va rotando.

"La Casa Blanca ha impedido que el medio asignado hoy para la cobertura de prensa escrita en el 'pool' (grupo periodistas que viajan con un dirigente), Politico, viaje a bordo del Air Force One", ha informado la periodista Katherine Doyle, del diario 'The Washington Post', en calidad de medio secundario.

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Al hilo, Doyle ha señalado que, "dado que (la Casa Blanca) no ha podido encontrar un reemplazo" de Politico, "no hay ningún corresponsal principal de prensa escrita en este viaje". "Yo enviaré los informes en calidad de corresponsal secundaria", ha indicado.

La portavoz de Politico Dana Beckman ha confirmado a la cadena NBC la exclusión del equipo profesional enviado por el portal de noticias, si bien no ha ofrecido más comentarios.

Los periodistas que forman parte del 'pool' realizan la cobertura informativa de, en este caso, el presidente, y envían sus actualizaciones al resto de la prensa de la Casa Blanca, con que la Administración Trump ha impedido de este modo el desarrollo habitual de ese trabajo.

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Lo ha suplido en cierto modo la citada periodista de 'The Washington Post' como medio secundario, un rol desde el que los reporteros, por norma general, no envían informaciones al resto del cuerpo mediático de la Casa Blanca.

Con todo, el prestigioso diario ha subrayado que no está ocupando el lugar de Politico, como también ha querido advertir la televisión asignada al viaje presidencial, CBS, cuyo periodista Josh Gross ha remarcado que "ninguno de los dos medios está sustituyendo a Politico" en declaraciones recogidas por CNN.

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La Administración Trump alarga así el conflicto abierto con Politico, CNN y MS NOW desde que anunciara un veto en su contra que ha desencadenado en una batalla en los tribunales saldada con un fallo a favor de los citados medios.

Sin embargo, desde entonces, la Casa Blanca ha impedido reiteradamente que la CNN viaje en el Air Force One los días en que le correspondía a la cadena actuar como representante del 'pool', como ha hecho ahora con Politico.