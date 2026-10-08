El precio del petróleo toca de nuevo los 103 dólares ante el temor a nuevos ataques entre EEUU e Irán

Guardar

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,8% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 103 dólares por barril, ante el temor a una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba más de un 2,5% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 90,5 dólares por barril.

PUBLICIDAD

Sin un final claro para el conflicto entre EEUU e Irán, algunas informaciones apuntan a que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra la República Islámica para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Mientras tanto, continúan los ataques a barcos petroleos en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Este estratégico paso es objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y de un bloqueo más amplio impuesto por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Anoche, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de un ataque contra un buque cisterna frente a las costas de Qatar, que dejó "víctimas".

En este contexto, Irán ha asegurado haber acordado con Omán rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz. Un portavoz iraní ha denunciado que la navegación en la zona se había visto "interrumpida por las maldades de Estados Unidos", reafirmando que la estabilidad de Ormuz es de mayor importancia para Teherán que para cualquier otra parte implicada.

PUBLICIDAD

Asimismo, dicho portavoz ha precisado que el intercambio de mensajes con Washington continúa realizándose a través de intermediarios y que la respuesta iraní a las últimas propuestas estadounidenses se presentará utilizando esta misma vía diplomática.

Al mismo tiempo, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han anunciado ataques contra más de 80 "objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí", incluidos "emplazamientos de misiles balísticos", en múltiples zonas del norte y oeste del país controladas por los rebeldes, justificando estas operaciones como respuesta a las agresiones hutíes contra los aeropuertos saudíes de Riad y Abha.

PUBLICIDAD

CAÍDA GENERALIZADA DE LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este escenario de incertidumbre, las Bolsas asiáticas registran este jueves caídas generalizadas.

El Nikkei japonés cede un 1,1%, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china cae casi un 2%.

Por su parte, la Bolsa de Shanghai retrocede más de un 1,1% y el índice Hang Seng de Hong Kong se deja un 1,2% a poco menos de una hora de la apertura de las Bolsas en Europa.

En este contexto, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas este jueves, del orden del 0,4% en los principales mercados de Europa.