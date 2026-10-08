Burnham se reúne hoy por primera vez con Merz, con el foco en amenazas híbridas de Rusia

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Londres, 8 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, estará este jueves en Berlín para mantener su primera reunión presencial con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que abordará las amenazas híbridas procedentes de Rusia.

Durante su visita a Alemania, el líder laborista pondrá en marcha con Merz una nueva asociación de seguridad conjunta entre sus dos países para contrarrestar el sabotaje y los ciberataques.

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Esta colaboración implicará el intercambio de información y la coordinación de medidas para vigilar, disuadir y neutralizar amenazas, indicaron fuentes oficiales.

Burnham y Merz también esperan abordar el apoyo a Ucrania, la respuesta a la inestabilidad en Oriente Medio y el impacto de las perturbaciones en las rutas comerciales, como el estrecho de Ormuz.

Está prevista la ratificación del llamado Tratado de Kensington -Tratado de Amistad y Cooperación Bilateral entre el Reino Unido y Alemania- firmado en julio del año pasado, mediante el cual ambos países se comprometen a una cooperación más profunda en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la defensa, la seguridad y el crecimiento.

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Antes de su viaje a Berlin, el primer ministro británico dijo en un comunicado que los ataques a las infraestructuras de los dos países y las empresas no son una "amenaza lejana".

"Afectan directamente a los hogares y lugares de trabajo de la ciudadanía, y están diseñados para debilitarnos y dividirnos. El Reino Unido y Alemania unen sus fuerzas para detectar, exponer y neutralizar estas actividades", agregó Burnham.

El viaje del primer ministro se produce en medio de un escándalo de inteligencia que ha sacudido a Alemania después de que su exjefe de inteligencia, August Hanning, fuera detenido bajo sospecha de espionaje y traición por supuestamente facilitar información a un Estado extranjero. EFE

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