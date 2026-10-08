Jueves, 8 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 8 oct (EFE).-

París.- Varios sindicatos del sector educativo han convocado una jornada de huelga y manifestaciones para este jueves, en apoyo al movimiento estudiantil de los institutos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Roma.- La reforma electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, clave en sus planes para propiciar mayorías parlamentarias más sólidas a partir de las elecciones generales de 2027, se somete a su votación definitiva en la Cámara de los Diputados, con la negativa en bloque de la oposición.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Estocolmo.- La Academia Sueca da a conocer el ganador o la ganadora del Premio Nobel de Literatura para el que suenan en las quinielas la china Can Xue, el australiano Gerald Murnane, autores hispanos como la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas, además de varios narradores estadounidenses.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, reciben este jueves y viernes en Francia al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, con motivo de una visita de Estado que tendrá lugar en París y Gironda. (Texto)

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- Concluye el plazo dado por Israel al Reino Unido para cerrar su Consulado General en Jerusalén, anunciado hace un mes por las autoridades israelíes como represalia a su medida de prohibir la importación de productos de asentamientos israelíes en Cisjordania.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Yemen.- En un momento de avances y retrocesos en diferentes frentes del Yemen, los rebeldes hutíes amplían su rango de ataques con lanzamientos de misiles contra Aden, la sede del Gobierno internacionalmente reconocido y cuyas fuerzas están intensificando sus operaciones contra territorio insurgente con el apoyo aéreo de Arabia Saudí.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro británico, Andrew Burnham, en su primera visita a Alemania.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, mantendrá reuniones bilaterales con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, además de con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Rajji.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Votantes latinos de un disputado distrito para el Congreso de Estados Unidos en Florida cuentan a EFE cómo llegan a las elecciones de noviembre, entre el respaldo y el desencanto con el presidente Donald Trump y sus reservas hacia los demócratas, especialmente frente al llamado "socialismo democrático".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Los astronautas de la Crew-12 tienen previsto amerizar frente a las costas de California tras una misión de casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Quito.- Organizaciones sociales de Ecuador se manifiestan contra el Gobierno de Daniel Noboa, al que reclaman acciones en el ámbito educativo, de la salud y el empleo, entre otros.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- El presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, visita Corea del Sur.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El exconseller Toni Comín hace declaraciones a la prensa en Bruselas sobre su situación judicial tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Jerusalén.- El presidente israelí, Isaac Herzog, hará entrega de la Medalla Presidencial al Heroísmo Civil a los seis pasajeros israelíes que el pasado miércoles frustraron el intento de secuestro del vuelo FlyDubai y estrellamiento del vuelo FZ1073, operado por la aerolínea Flydubai, que conectaba la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

(Vídeo)(Foto)

Yafa (Israel).- El padre Constantín Náser, párroco de la comunidad greco-ortodoxa de Yafa, denuncia haber sido detenido y agredido por la Policía israelí después de intervenir en defensa de un joven árabe, un episodio que ha vuelto a poner el foco sobre la tensión entre la población árabe y las fuerzas de seguridad en esta ciudad mixta.

(Vídeo)(Foto)

Luxemburgo.- Reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) analizan este jueves el impacto económico de la situación en los mercados energéticos, marcada por el repunte de los precios de gas y electricidad a raíz de las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz, y su respuesta a la misma.

(Vídeo)(Foto)

Luxemburgo.- Declaraciones de Carlos Cuerpo. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hará declaraciones a las 14:45 h. a su llegada al Eurogrupo.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, presenta las proyecciones económicas de otoño del Gobierno alemán, que prevé mejorar ante la ligera mejora de la coyuntura pronosticada por todos los institutos económicos y el propio Ejecutivo tras crecer el PIB germano un 0,3 % del PIB en el primero y segundo trimestre del año.

(Vídeo)(Foto)

Santo Domingo.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de los Caballeros (República Dominicana).- Los expresidentes Michelle Bachelet, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, presentan el documento 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', elaborado por la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) se reúne en Montevideo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

(Vídeo)(Foto)

São José dos Campos (Brasil).- El fabricante de aviones brasileño Embraer entrega su primer E195-E2 a la aerolínea Latam.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acuden a la sede del Palacio de Justicia de Venezuela para pedir la libertad de sus allegados.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Amazon lanza una nueva generación de tabletas que busca mejorar tanto la productividad laboral como el entretenimiento mediante una integración más profunda de la inteligencia artificial (IA) en el sistema operativo, pero que también puede convertirse en un "santuario" libre de notificaciones gracias a su modo de lectura.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- La organización feminista Women's March se manifestará este jueves en Foley Square, en Nueva York, en apoyo de la mujer que denunció una violación en una fraternidad de la Universidad Cornell y para denunciar lo que considera una cultura de la violación en los campus de Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Gala de presentación de la película española 'La Bola Negra' en el Festival de Cine de Londres ('London Film Festival') con la presencia de sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, y gran parte de su elenco principal.

Guadalajara.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara presenta este jueves el programa de su edición 2026, que reunirá a escritores, editores y representantes de la industria literaria de distintos países en uno de los mayores encuentros editoriales en español.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- La 'BTS Army' de Perú, la legión de fans de la banda musical surcoreana BTS, hacen un espectáculo nocturno de drones frente al hotel donde está el grupo en Perú con motivo del cumpleaños de Jimin Park, uno de sus intergantes.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez dignifican a la comunidad latina en EE.UU. en 'Animals', un suspense que explora las complejidades y los peligros del sueño americano. "La gran mayoría de migrantes que llega a EE.UU. es gente muy trabajadora muy honrada y que lo único que quiere es una vida mejor. Nadie se va de su casa porque quiere irse", cuentan en una entrevista con EFE.

Los Ángeles (EE.UU.).- Ben Affeck produce, dirige y protagoniza 'Animals', un suspense que aterriza este viernes en Netflix que retrata hasta dónde puede llegar la ambición de poder de un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles. "Lo importante para mí era tener una película compleja y honesta", dice en una entrevista con EFE.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

París.- Los españoles Pablo Heras-Casado y Calixto Bieito ponen fin en la Ópera de París a la tetraligía de 'El anillo del nibelungo', de Richard Wagner, con el estreno de la última entrega, 'El ocaso de los dioses'.

(Vídeo)(Foto)

Bolonia (Italia).- Se presenta en Bolonia la exposición "De Gaudí a Picasso" como inicio de la trayectoria internacional del Museo Carmen Thyssen Barcelona antes de la apertura de su futura sede en el Palau Marcet de la capital catalana.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- El director de orquesta español Ramón Tebar debuta en el Metropolitan Opera de Nueva York con 'La Bohème' de Giacomo Puccini, en la monumental producción de Franco Zeffirelli, una obra que, 130 años después, "nos pone en un espejo" al retratar las dificultades y la fragilidad de la vida, cuenta en una entrevista con EFE.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- Arranca en Bogotá la feria SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía, un evento cultural que reúne a miles de aficionados a los videojuegos, el cómic, el cosplay, la ciencia ficción y la literatura fantástica, entre otros. Corferias.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- El director de orquesta español Ramón Tebar debuta en el Metropolitan Opera de Nueva York con 'La Bohème' de Giacomo Puccini, en la monumental producción de Franco Zeffirelli, una obra que, 130 años después, "nos pone en un espejo" al retratar las dificultades y la fragilidad de la vida, cuenta en una entrevista con EFE .

(Vídeo)(Foto)

srp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.