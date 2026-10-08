Pionyang califica de provocación política el plan de Seúl de enviar ayuda humanitaria

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Seúl, 8 oct (EFE).- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó este jueves que el plan de las autoridades surcoreanas de enviar el próximo mes un barco con ayuda humanitaria médica es un "insulto" y una "provocación política".

"Esto es un insulto a nuestro Estado, una aberrante provocación política en su contra y una grave violación de nuestra ley nacional", dijo Kim en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal KCNA, que calificó la medida de un "acto ruidoso y desagradable" y "otra farsa".

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La influyente hermana del mandatario norcoreano afirmó además que cualquier intento de enviar ayuda humanitaria "será considerado un desafío y una grave provocación", al declarar que se trata de un "cálculo político".

Sus declaraciones llegan después de que el Gobierno de Corea del Sur anunciara que planea enviar más de 1.400 artículos médicos a un hospital de Pionyang, como parte de un programa de ayuda humanitaria, tras revelar una exención de sanciones de la ONU.

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Kim criticó que este plan se anunciara después de que la detonación de dos minas antipersona en la frontera hiriera a tres soldados surcoreanos a finales de septiembre. Según Seúl, los explosivos fueron colocados deliberadamente por las autoridades norcoreanas, si bien estas negaron su responsabilidad.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano y el Mando de Naciones Unidas, una estructura militar multinacional liderada por Estados Unidos y encargada de supervisar el armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea (1950-1953), consideraron recientemente que el incidente de la mina supuso una violación del acuerdo por parte de Pionyang.

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Kim enfatizó además que Corea del Norte no tiene "nada que intercambiar ni compartir" con Corea del Sur, "ni necesidad alguna de mantener contacto directo con ella". "Jamás volveremos a sentarnos cara a cara con Corea del Sur", reiteró. EFE