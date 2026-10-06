Sudán del Sur registró más de 20.000 niños con desnutrición aguda en primera mitad de 2026

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Yuba, 6 oct (EFE).- Más de 7.000 niños en Sudán del Sur fueron diagnosticados con desnutrición aguda grave durante el primer semestre de 2026, mientras que más de 13.000 presentaban desnutrición aguda moderada, informó este martes la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el país africano.

Entre enero y junio se examinó a 72.232 niños, de los cuales 7.022 presentaban desnutrición aguda grave (DAG) y otros 13.182, desnutrición aguda moderada (DAM), según el informe de la agencia de la ONU, que indicó que durante el mismo periodo, 6.634 niños fueron ingresados ​​en centros de estabilización para recibir tratamiento hospitalario y 5.643 fueron dados de alta.

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"La tasa nacional de curación fue del 93,4 %, mientras que las tasas de mortalidad y abandono del tratamiento fueron del 3,2 % cada una", apuntó la OMS.

La mortalidad, sin embargo, varió notablemente en todo el país, y tres estados concentraron casi tres cuartas partes de todas las muertes notificadas: Ecuatoria Central registró 88 muertes, equivalentes al 17,8 % de las altas en el estado; seguida de Ecuatoria Oriental, con 22 muertes; y Ecuatoria Occidental, con 21.

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El análisis de la OMS también reveló una creciente brecha entre la actividad de detección y la demanda de tratamiento hospitalario, ya que la detección disminuyó significativamente después de marzo, lo que podría deberse a "interrupciones en las actividades de divulgación, una cobertura geográfica limitada, el desplazamiento de la población o la información incompleta proporcionada por la comunidad y los centros de salud", se apunta en el informe.

El aumento de la violencia entre las tropas gubernamentales y la oposición armada, el desplazamiento masivo, el declive económico o los impactos climáticos están agravando una crisis que reduce día a día la disponibilidad de alimentos a las familias sursudanesas. EFE

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