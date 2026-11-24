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Santo Domingo, 24 nov (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decretó tres días de duelo oficial por el fallecimiento este martes del Héroe Nacional y comandante cubano Delio Gómez Ochoa.

Reconocido por su trayectoria en la revolución de la isla y participante en la lucha armada contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), Gómez Ochoa falleció en La Habana, a los 97 años.

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Abinader dispuso que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes y que la bandera dominicana ondee a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país durante los días señalados, el 25, 26 y 27 de este mes, informó la Presidencia en una nota.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó que Gómez Ochoa "es de las figuras que unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana" en un mensaje de condolencias enviado a sus familiares, amigos y compañeros, en la red social X.

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Díaz-Canel recordó que Gómez Ochoa fue "combatiente de la Sierra Maestra junto a Fidel Castro, jefe del IV Frente Simón Bolívar y sobreviviente de la lucha armada contra la dictadura de Trujillo".

Medios oficiales de Cuba recordaron que Gómez Ochoa, nacido en el municipio de Cacocum, de la provincia oriental de Holguín (este), el 16 de septiembre de 1929, integró el Movimiento 26 de Julio de la Revolución cubana, con el que se destacó en la lucha clandestina contra el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista.

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Asimismo rememoran que alcanzó el grado de comandante en el Ejército Rebelde en la guerrilla de la Sierra Maestra, al mando del líder Fidel Castro (1926-2016) y que tras el triunfo de la Revolución en la isla en enero de 1959 asumió la jefatura del Regimiento de Holguín, cargo que desempeñó hasta febrero de ese año.

Meses después, Gómez Ochoa se enroló en la organización de una expedición armada con el fin de derrocar el régimen de Trujillo en República Dominicana.

Pero tras la llegada de los expedicionarios al territorio dominicano de Constanza el 14 de junio de 1959, fue capturado por las fuerzas del régimen trujillista y sometido a severas torturas en prisión.

Su biografía destaca que fue uno de los tres sobrevivientes de ese episodio y que luego de la caída de Trujillo en 1961 fue liberado y regresó a Cuba, donde ocupó hasta su retiro varias responsabilidades, entre ellas, organizar batallones de defensa antiaérea con estudiantes universitarios durante la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962.

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Sus últimas visitas a República Dominicana, tuvieron lugar en junio de 2024, 2025 y 2026, para asistir a homenajes, encuentros con organizaciones políticas y actividades conmemorativas de la expedición contra Trujillo, de la que fue uno de los protagonistas.

Fue distinguido como héroe nacional de República Dominicana, donde recibió la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, otorgada a ciudadanos nacionales y extranjeros por sus servicios distinguidos a la nación. EFE

(foto)