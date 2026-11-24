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Bespoke AI Laundry Combo es reconocida como la mejor innovación de línea blanca en los Premios Xataka México 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La lavasecadora Samsung Bespoke AI Laundry Combo suma un nuevo reconocimiento a su propuesta de innovación para el hogar. En los Premios Xataka México 2026, el equipo fue reconocido como el "Mejor Producto Tecnológico de Línea Blanca", al destacar por integrar inteligencia artificial, automatización y lavado y secado en una sola solución.

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"Los Premios Xataka México reconocen cada año algunos de los productos tecnológicos más destacados en diferentes categorías. Para Samsung, que Bespoke AI Laundry Combo haya sido elegida como Mejor Producto Tecnológico de Línea Blanca representa un reconocimiento a una visión en la que la inteligencia artificial cobra valor cuando se traduce en beneficios concretos para las personas", afirma Mauricio Aymes, Director Senior de la división de Digital Appliances de Samsung México.

Inteligencia artificial para simplificar el lavado

El premio reconoce la forma en que la Bespoke AI Laundry Combo reduce algunas de las decisiones y tareas que normalmente implica cuidar la ropa. El medio especializado en tecnología destacó los cambios "brutales" en su análisis, entre ellos, la IA para adaptar el proceso a cada carga: "esta lavasecadora tiene tecnología que gestiona el lavado por sí misma, ya que pesa la carga y administra automáticamente el uso de agua y detergente. Además, detecta el tipo de tejido y el nivel de suciedad para ajustar cada fase del proceso".

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Esto es posible gracias a AI OptiWash & Dry, que utiliza sensores para analizar las características de cada carga y adaptar automáticamente diferentes parámetros del ciclo. De esta manera, en lugar de que el usuario tenga que determinar manualmente cada configuración, el equipo utiliza la información recopilada para ajustar el lavado y secado según las necesidades de la ropa.

Esta automatización también busca hacer un uso más eficiente de recursos como agua, detergente y energía. Este fue otro de los aspectos destacados por Xataka México: "lo mejor de la lavasecadora Samsung Bespoke AI Laundry Combo es que tiene tecnología para todo: ahorrar luz, lavar la ropa prácticamente sin tu intervención, evitar la humedad y optimizar espacio en casa".

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Una rutina más conectada

La experiencia de Bespoke AI Laundry Combo también se extiende a SmartThings, la plataforma de Samsung que permite gestionar la lavasecadora desde el teléfono. A través de la aplicación, es posible iniciar, pausar o programar ciclos a distancia, consultar el tiempo restante en tiempo real y recibir notificaciones cuando el lavado o secado ha terminado.

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También integra herramientas para optimizar el uso de recursos, con funciones como AI Energy Mode y el seguimiento del consumo permiten gestionar de manera más eficiente el gasto energético, con una reducción de hasta 19% en el consumo de energía. Además, la plataforma recuerda rutinas frecuentes y sugiere ciclos de acuerdo con los hábitos de uso.

Para conocer estas posibilidades de forma más cercana, Samsung ofrece Try SmartThings, un recorrido virtual de SmartThings en el que las personas pueden explorar, de manera gratuita, sencilla y dinámica, cómo la conectividad entre electrodomésticos puede hacer más prácticas las tareas cotidianas y facilitar la vida en el hogar.

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Dos tareas en un mismo equipo

Otra de sus principales ventajas es que combina lavadora y secadora en un solo electrodoméstico. Al completar ambos procesos dentro del mismo equipo, se elimina la necesidad de transferir la ropa de una máquina a otra y se reduce el espacio necesario frente a una configuración con dos electrodomésticos independientes.

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Esta propuesta resulta especialmente útil para hogares donde aprovechar cada espacio es importante, pero también para quienes buscan simplificar su rutina: basta con colocar la ropa y seleccionar el ciclo para que el equipo continúe del lavado al secado sin tener que mover la carga.

Con Bespoke AI Laundry Combo, Samsung continúa avanzando hacia un hogar donde la tecnología trabaja cada vez más en segundo plano para que las personas tengan que preocuparse menos por las tareas cotidianas.

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FUENTE Samsung Mexico