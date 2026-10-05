Sánchez informó por teléfono el domingo por la tarde a Felipe VI de su decisión de adelantar las elecciones

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, notificó telefónicamente al Rey Felipe VI este domingo por la tarde de su decisión de adelantar la cita con las urnas al próximo 29 de noviembre, según han informado fuentes de Zarzuela.

Sánchez ha comparecido a las 9.00 de la mañana de este lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar a los ciudadanos su decisión de convocar elecciones anticipadas tras la imposibilidad de sacar adelante el viernes pasado en el Congreso de los Diputados los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda.

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Tal y como él mismo ha indicado en su declaración institucional, ha cumplido con la obligación constitucional de informar al jefe de Estado antes de proceder a convocar este mismo lunes un Consejo de Ministros extraordinario para proceder a disolver las Cortes Generales y convocar a los españoles a las urnas el 29 de noviembre.

El anuncio del adelanto electoral coincide con el arranque este lunes por la tarde del viaje de Estado de los Reyes a Finlandia, donde permanecerán hasta el miércoles. Aunque esté ausente del país, el monarca deberá proceder a la firma del real decreto que se publicará este martes en el BOE y que decretará la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, algo que puede hacer por vía telemática.

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