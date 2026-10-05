Sánchez comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde anunciará su decisión sobre adelantar las elecciones

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde realizará una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta las elecciones generales. En caso afirmativo, éstas podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre. Se trata de una comparecencia institucional en la que no se admitirán preguntas mientras que Moncloa anula la agenda prevista para hoy.

Durante todo el fin de semana se ha apuntado la posibilidad de este adelanto electoral tras el rechazo en el Parlamento el pasado viernes, en sesión extraordinaria, de los dos Reales Decretos Ley para facilitar el acceso a la vivienda con los votos de PP, Vox y Junts.

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Tras decaer ambas normas, el presidente del Gobierno, fuentes de Moncloa confirmaban el viernes que el jefe del Ejecutivo iba a dedicar el fin de semana a "analizar" lo sucedido en el Congreso, teniendo presente la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adoptaba la decisión de adelantar las elecciones generales.

De hecho, estas fuentes admitían el viernes que no se podía descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando para el caso de que decayesen los decretos, tal como ha ocurrido finalmente.

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Concretamente llegaban a dar un 99% de probabilidades a que Sánchez convocase a las urnas de inmediato si decaían los decretos, que incluían la prohibición de los desahucios, la limitación de la compra de vivienda a fondos buitre, así como ayudas a la compra y bonificaciones fiscales para propietarios.