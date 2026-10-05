Arrestan en Miami a brasileño que fingió ser agente del ICE durante votación presidencial

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Miami (EE.UU.), 5 oct (EFE).- La Policía del condado de Miami-Dade arrestó a un brasileño que fingió ser un agente del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) de Estados Unidos para, presuntamente, intimidar a sus compatriotas mientras votaban desde Florida en la elección presidencial del país suramericano.

Los oficiales detuvieron a Danilo Silva, a quienes identificaron como un "emprendedor" de 46 años, mientras simulaba el domingo ser un oficial migratorio en un centro de votación para brasileños en el extranjero en la universidad Miami-Dade College, reveló este lunes el reporte del arresto.

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El hombre "caminaba agresivamente" alrededor del sitio a las 14:00 hora local (18:00 GMT), donde "hizo contacto con múltiples personas" mientras vestía una gorra y una chaqueta azules que tenían las siglas de ICE, además de gafas de sol y botas negras, relataron las autoridades en el informe.

Las personas reunidas "mostraban un claro temor de que" un agente del ICE "estuviera interfiriendo con su proceso electoral, y posiblemente deportando a personas", estableció el documento.

"Debido al clima actual con respecto a ICE y al ser la elección general de Brasil, donde la mayoría de los individuos eran de fuera de Estados Unidos, la presencia del acusado estaba potencialmente intimidando a las personas en el área y, por lo tanto, para que se abstuvieran de votar", señaló el afidávit de la Policía.

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Tras una intervención de oficiales del Buró de Seguridad Nacional, la Policía del condado de Miami-Dade esposó al hombre, quien afronta cinco cargos: uso ilegal de una insignia de policía, intimidación de votantes, conspiración para soborno, amenazas contra un agente y conducta desordenada.

La base de datos del Condado de Miami-Dade muestra que el hombre está detenido en el Centro Correccional Tuner Guilford Knight, en Miami, donde debe pagar una fianza de 5.650 dólares.

Florida concentra la mayor cantidad de brasileños que viven en Estados Unidos, casi una cuarta parte del total nacional de 725.000, según un análisis del Migration Policy Institute.

Los brasileños en EE.UU. votaron este domingo en la primera vuelta de la elección presidencial, en la que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Lula, según los resultados oficiales con el 100 % escrutado.

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Brasil tendrá una segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre, después de que ninguno de los dos candidatos alcanzara la mayoría necesaria en la primera ronda. EFE

(foto)