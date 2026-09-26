El vicepresidente de China pide a Guterres impulsar gobernanza global de la IA

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Pekín/Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- El vicepresidente chino, Han Zheng, pidió este viernes en una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que la organización "impulse activamente" la gobernanza mundial en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, una de las protagonistas de esta Asamblea General, en la que varios líderes del sector han alertado sobre sus peligros.

Han respaldó el papel de la ONU para abordar grandes desafíos en una coyuntura internacional que calificó de "compleja y volátil", y aseguró que China seguirá apoyando a la organización en su tarea de mantener la paz y la seguridad internacionales, según informó este sábado la agencia estatal Xinhua.

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En el encuentro, celebrado al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, el vicepresidente del gigante asiático afirmó a Guterres que China ha respaldado de manera constante el multilateralismo, un papel que, aseguró, "seguirá desempeñando de cara al futuro".

Han mostró además el apoyo de Pekín a que la ONU aborde desafíos como el cambio climático y la gobernanza de la inteligencia artificial, tecnología que ha dejado su impronta en esta edición de la Asamblea General con la imagen de líderes del sector como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, alertando a los miembros del Consejo de Seguridad sobre los riesgos de la tecnología que ellos mismos han desarrollado.

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Guterres, por su parte, señaló que el multilateralismo atraviesa "vientos en contra", pero agradeció a China su "sólido" apoyo a la ONU y compromiso con la cooperación internacional, según el comunicado chino.

"La ONU está dispuesta a profundizar aún más la cooperación integral con China, reformar y mejorar la gobernanza mundial, promover la construcción de un mundo multipolar y salvaguardar los intereses comunes de la comunidad internacional", concluyó.

Han participó este sábado en el debate general de la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde reclamó multilateralismo y cooperación tanto en política internacional como en el desarrollo de la inteligencia artificial, en la que pidió un enfoque "orientado al bien". EFE

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