Puerto Rico, necesitado por su primer punto en la Liga de Naciones de la Concacaf

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San Juan, 26 sep (EFE).- La selección masculina de fútbol de Puerto Rico irá este domingo desesperada por conseguir al menos su primer punto de la Zona B de la Liga de Naciones de la Concacaf cuando se enfrente al local Dominica, que al menos consiguió su primera unidad en un empate con las Islas Caimán.

La plantilla puertorriqueña perdió en su partido de apertura de su grupo el pasado jueves ante Guyana, 1-0, en el Estadio Windsor Park Sports, en Roseau, Dominica, donde regresa mañana para enfrentarse al anfitrión.

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El gol fue atizado por Osaze De Rosario a los 78 minutos, de penalti, tras recibir una falta del internacional puertorriqueño Jeremy De León, quien lo empujó por la espalda en el área chica y el árbitro del partido no dudó en sancionar la pena máxima.

Fue la tercera victoria seguida de Guyana, 150 en el mundo, sobre Puerto Rico, 154, en el mismo ránking.

El fracaso de la escuadra boricua del pasado jueves espera revertirlo con un empate o un triunfo y así obtener su primer punto de la competencia internacional.

Ese esperado mejor resultado del onceno caribeño podría llegar si juega mucho más organizado y si su otro internacional, su capitán y delantero Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués, despunta más de lo que hizo ante Guyana.

Igualmente, si es por el puesto mundial de Dominica -182-, la plantilla puertorriqueña debe salir del campo con la cabeza en alto.

Puerto Rico también espera si contará en su alineación con Beto Ydrach, quien salió por lesión en el juego ante Guyana, al tener una fuerte caída al minuto 5.

Guyana, mientras tanto, también jugará el domingo ante Islas Caimán.

Luego de sus dos desafíos en Dominica, Puerto Rico albergará sus próximos dos encuentros el 1 y 4 de octubre en Mayagüez (oeste) ante Islas Caimán.

La Liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición. EFE