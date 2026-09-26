Isabel Pantoja manda flores a la tumba de Paquirri en el 42 aniversario de su muerte

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Este sábado se cumplen 42 años de la trágica muerte de Paquirri y, como cada año, su recuerdo sigue muy presente en su familia. Con motivo de este aniversario, la tumba del recordado torero ha recibido flores en un día especialmente señalado. Isabel Pantoja ha querido tener este gesto con quien fuera su marido, enviando un ramo acompañado de un significativo mensaje: "Tu esposa e hijo".

Las flores han sido colocadas sobre la tumba donde descansa Paquirri, presidida por la escultura que mantiene vivo el recuerdo del diestro. Un detalle con el que la cantante ha querido rendir homenaje a su marido en una fecha marcada por la emoción y los recuerdos, dejando constancia de su vínculo con él y del hijo que ambos tuvieron, Kiko Rivera.

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Pero la tonadillera no ha sido la única persona cercana a Paquirri que ha querido recordarle en este aniversario. Teresa Rivera, hermana del torero, también ha enviado un ramo de flores hasta su tumba. En esta ocasión, el mensaje elegido ha sido: "Te quiere tu hermana", dejando patente el cariño que continúa sintiendo por el diestro cuatro décadas después de su fallecimiento.

Un gesto que llama especialmente la atención teniendo en cuenta que, en esta ocasión, Fran y Cayetano Rivera no han enviado flores a la tumba de su padre, a diferencia de Isabel Pantoja y Teresa Rivera. Dos ramos, dos mensajes y un mismo recuerdo para Paquirri cuando se cumplen 42 años de una muerte que continúa formando parte de la historia de una de las familias más conocidas de nuestro país.

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