Suben a 17 los muertos al estrellarse una avioneta en RDC, incluidos dos mandos militares

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Nairobi, 26 sep (EFE).- Las autoridades congoleñas elevaron este sábado a 17 el número de muertos al estrellarse una avioneta en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kwango, entre ellos dos altos cargos de la Justicia castrense y otros militares.

El siniestro, ocurrido este pasado viernes, "causó la muerte de 17 personas, entre ellas 13 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación", según detalló en un comunicado el Ministerio congoleño de Transportes.

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El ministerio confirmó que los hechos se produjeron alrededor de las 14:00 hora local de la víspera (13:00 GMT) cerca de la ciudad de Kenge, capital provincial, y que la aeronave afectada era del tipo Let 410 UVP, con matrícula 9S-GUC, y operada por la compañía congoleña Tracep Congo Aviation.

Como consecuencia del accidente, el ministro de esta cartera ordenó a la Autoridad de Aviación Civil (ACC) de la RDC que "suspenda de inmediato" el certificado de transportista aéreo de la citada compañía, detalló el comunicado.

"Esta medida suspende la explotación de sus aeronaves en todo el territorio nacional hasta que concluyan las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (BPEA)", precisó.

Según confirmó la Presidencia congoleña, entre los fallecidos se encontraban el teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph, primer presidente del Tribunal Militar Superior de la RDC, y el teniente general Likulia Bakumi Lucien René, auditor general (una especie de fiscal) de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC).

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Las FARDC informaron en su propio comunicado de que la avioneta se estrelló cuando regresaba de una misión de servicio en Kikwit, en la provincia vecina de Kwilu.

En un país como la RDC, con infraestructuras de carretera muy limitada y en malas condiciones, el transporte aéreo es una alternativa usada de manera habitual para desplazarse por parte de autoridades y organizaciones, si bien los accidentes aéreos son frecuentes. EFE

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