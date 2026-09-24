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Sánchez señala a "la desinformación" en la crisis de Ceuta y llama a no "convertir al migrante en enemigo"

24/09/2026 El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante la Asamblea General de Naciones Unidas EUROPA ESPAÑA INTERNACIONAL POLÍTICA UN PHOTO
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como "una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años" y ante la cual ha llamado a no "ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad".

"La desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años", ha declarado Sánchez, describiendo como "difícil" el momento que vive Ceuta.

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En este contexto, ha argumentado, "la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad". "Pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", ha rebatido, afirmando que "su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los Derechos Humanos".

"Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil", sino el "más justo".

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